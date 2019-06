Gazzetta - Milan in pressing su Dani Ceballos: i rossoneri proporranno un prestito biennale

Un centrocampista... "Real" per Giampaolo. Il Milan ha deciso: per Dani Ceballos vale la pena spendere. Ma con la giusta formula. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il trio Boban-Maldini-Massara è pronto a sedersi nuovamente al tavolo con i Blancos per trattare l’acquisto dello spagnolo.

PRESTITO BIENNALE - Nell’incontro dell’altro giorno si è parlato di almeno cinque giocatori, ma il Milan si concentrerà su Dani Ceballos. La duttilità del Nazionale Under 21 - oltre, ovviamente, alle sue qualità tecniche - fa gola ai vertici di via Aldo Rossi e allo stesso Giampaolo. Ma bisogna lavorare sul cartellino, che si aggira sui 45-50 milioni. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, i rossoneri avrebbero studiato una via alternativa: prestito biennale (impegnandosi a farsi carico dell’ingaggio da 4 milioni) e diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci.

AFFONDO - Una soluzione buona per il Fair Play Finanziario. Domani il Milan tornerà alla carica: se il Real Madrid accetterà, il vero nodo da sciogliere riguarderà il riscatto. E naturalmente ci sarà da lavorare al ribasso. Maldini e Boban, dunque, preparano l’assalto a Dani Ceballos, il quale sta disputando un Europeo U21 da grande protagonista.