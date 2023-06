Gazzetta - Milan in pressing su Thuram: ingaggio da 5-5.5 milioni e ruolo da protagonista. I rossoneri ci credono

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la concorrenza del PSG, che gli ha offerto un super contratto, il Milan non molla la presa per Marcus Thuram, centravanti in uscita a zero dal Borussia Mönchengladbach, anzi è in forte pressing per convincere il giocatore a dire sì alla proposta rossonera. Per ora il giocatore non ha ancora scelto, ma lo farà a breve e in via Aldo Rossi sperano che alla fine decida di trasferirsi a Milanello.

L'OFFERTA DEL MILAN - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan ha messo sul piatto un ingaggio molto alto da 5-5,5 milioni di euro a stagione. Oltre a questo i rossoneri possono offrire a Thuram anche un ruolo di primo piano visto che farebbe il co-titolare di Olivier Giroud (i due potrebbero anche giocare insieme). Stefano Pioli si sta muovendo in prima persona per convincerlo ad accettare la proposta milanista e nei giorni scorsi lo ha anche chiamato. A Milanello, tra l'altro, Marcus troverebbe diversi suoi connazionali come Maignan e Theo Hernandez, oltre ovviamente a Giroud.

CONCORRENZA - A complicare la vita al Diavolo c'è però il PSG, anche se il probabile arrivo in panchina di Luis Enrique potrebbe cambiare i piani dei parigini: prima dello spagnolo, il grande favorito per prendere il posto di Galtier era infatti Nagelsmann, che è un appassionato di Thuram, mentre l'ex Roma preferisce giocatori diversi per il suo gioco. Sull'attaccante francese ci sarebbe poi anche il Lipsia, ma il Milan ci crede e spera di ricevere presto il sì di Marcus.