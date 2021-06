Gazzetta - Milan, intesa vicina con Giroud: ultimi dettagli da definire. Poi il francese dovrà liberarsi a zero dal Chelsea

Il Milan è ad un passo dal prendere il suo vice Ibrahimovic: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'intesa con Olivier Giroud è infatti vicinissima, mancano solo da definire gli ultimi dettagli del biennale (più opzione per il terzo) da 4 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno però ribadito ancora una volta agli agenti del francese che l'affare potrà andare poi in porto solo se riusciranno a liberarsi gratis dal Chelsea.

COSTO ZERO - L'ad Ivan Gazids, il dt Paolo Maldini e il ds Frederic Massara, durante la conference call di ieri pomeriggio con l'entourage di Giroud, sono stati nuovamente molto chiari su questo aspetto che è fondamentale per la buona riuscita dell'operazione. Chi cura gli interessi del centravanti transalpino ha tranquillizzato i dirigenti milanisti che, nonostante il recente rinnovo, convinceranno i Blues a lasciar andare via il loro assistito a costo zero, come avevano promesso qualche mese fa.

TOCCA A GIROUD - Il prolungamento unilaterale del 30 aprile scorso è stato fatto solo per evitare che il giocatore potesse trasferirsi gratis in qualche altra squadra di Premier League. Dunque il club londinese non dovrebbe avere problemi a liberlarlo a zero per andare in Serie A. Il Milan, da parte sua, non vuole però mettersi in mezzo e non intende parlare di Giroud con il Chelsea: a risolvere la situazione dovranno quindi essere l'attaccante e i suoi agenti.