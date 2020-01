Gazzetta - Milan, Kjaer soluzione a tempo: l'esperienza del danese in prestito per sei mesi

Sfumato (quasi) Todibo, il Milan vira su un altro obiettivo. Perché un difensore serve. Forse anche due, se a gennaio dovessero partire sia Caldara che Gabbia. Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo individuato dai vertici di via Aldo Rossi è quello di Simon Kjaer, centrale attualmente in forza all’Atalanta ma di proprietà del Siviglia.

SEI MESI - Il Milan, dunque, potrebbe aggiungere alla rosa un elemento di esperienza come il difensore danese, intenzionato a lasciare Bergamo già nel corso di questa finestra di mercato. Gasperini gli ha concesso pochissimo spazio e non lo considera un elemento indispensabile. L’ex Roma, dunque, può partire. Si tratterebbe si una soluzione a tempo: i rossoneri, infatti, preleverebbero il giocatore per sei mesi (fino a giugno).

CALDARA - Insomma, una operazione low cost che potrebbe far comodo al club milanista. A Kjaer, infatti, non manca certo l’esperienza, dote che il Milan cerca per affrontare una fase così delicata del campionato. A Bergamo potrebbe tornare Caldara: Maldini e Boban stanno prendendo seriamente in considerazione la possibilità di cedere in prestito il calciatore per consentirgli di giocare con continuità.