Gazzetta - Milan, l'infortunio di Bennacer non cambia i piani di Pioli: nel derby si passa al 4-3-3

Dopo Fikayo Tomori, un altro titolarissimo del Milan di Stefano Pioli è costretto a fermarsi: si tratta di Ismael Bennacer che nei giorni scorsi si è infortunato in allenamento e ha riportato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro. Il giocatore algerino verrà rivalutato con nuovi esami tra quattro-cinque giorni per capire l'entità del suo problema e conoscere i tempi di recupero, ma di sicuro sarà costretto a saltare il derby di domenica.

CAMBIO MODULO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questo stop non cambia i piani di Pioli che è pronto a cambiare modulo per provare a rendere più solida e compatta la sua squadra: il tecnico rossonero metterà quindi da parte il solito 4-2-3-1 e passerà al 4-3-3 con l'inserimento di un centrocampista in più. Questo perchè l'allenatore milanista vuole coprirsi un po' di più visti i troppi gol che sta subendo il Diavolo in questo inizio di 2023.

LE SCELTE DI PIOLI - In vista del derby, senza appunto Bennacer, l'unico sicuro di una maglia da titolare in mezzo al campo è Sandro Tonali, mentre per gli altri due posti dal primo minuto ci sono in ballottaggio tre giocatori, vale a dire Rade Krunic, Tommaso Pobega e Aster Vranckx. Oggi riprenderanno gli allenamenti a Milanello e nei prossimi giorni si saprà qualcosa in più sulle scelte di Pioli per il match di domenica.