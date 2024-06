Gazzetta - Milan, l'ultima idea è Romelu Lukaku. Può arrivare insieme a un giovane

La caccia all'attaccante da parte del Milan terrà sicuramente compagnia in questi prime settimane estive: sul mercato la nuova punta è la priorità assoluta del club rossonero che ha la maglia numero 9 al momento vacante. E questa mattina la Gazzetta dello Sport, sul solco di quanto annunciato ieri sera da Sky Sport 24, propone quella che potrebbe essere l'ultima idea della dirigenza di via Aldo Rossi: Romelu Lukaku.

Big Rom in prestito

Questa mattina la rosea riporta la suggestione di mercato: il Milan potrebbe essere interessato a prendere Romelu Lukaku in prestito. Dopo un anno da 21 gol con la maglia della Roma, per 7.5 milioni di stipendio, il belga torna al Chelsea con cui ha ancora due anni di contratto. Per tale ragione i rossoneri potrebbero imbastire con i Blues, club con il quale hanno ottimi rapporti e negli ultimi anni hanno imbastito trattative importanti, un'operazione che farebbe tornare Big Rom a Milano ma sulla sponda rossonera. La rosea paragona questo possibile colpo a quello che portò Olivier Giroud a Milanello: il belga in verità ha 31 anni, quattro in meno rispetto a quanti ne aveva il francese quando arrivò in Italia, ma il concetto di base sarebbe lo stesso. Su Lukaku però c'è forte il pressing del Napoli di Antonio Conte, che oggi verrà ufficializzato come nuovo tecnico: l'attaccante è un pupillo del tecnico pugliese. L'idea originaria era quella di scambiarlo con Osimhen ricevendo anche una somma di denaro ma per il momento l'idea è congelata in attesa di capire cosa vuole il nuovo allenatore Enzo Maresca.

Zlatan e un giovane

Nell'economia di un possibile arrivo di Lukaku al Milan va considerato anche l'aspetto ambientale: nei suoi anni con la maglia dell'Inter il rapporto con la realtà rossonera è stato tutt'altro che idilliaco e soprattutto il belga si è scontrato duramente con Zlatan Ibrahimovic, oggi dirigente del Diavolo. Da questo punto di vista bisognerebbe capire come potrebbe funzionare questo matrimonio. Intanto, secondo la Gazzetta, un eventuale arrivo di Lukaku non escluderebbe quello di una punta giovane. In generale la trattativa per il belga sarebbe più semplice di quella per Benjamin Sesko o Joshua Zirkzee: lo sloveno sembra imprendibile per quasi 65-70 milioni, l'olandese con clausola e commissioni arriva fino a 50 milioni. Attualmente il più economico sarebbe Santiago Gimenez che verrebbe a costare, per la rosea, 35-40 milioni. La cifra è comunque importante. In generale il Milan potrebbe decidere di opuntare su Lukaku e poi integrare il reparto con l'arrivo di un giovane talento.