Gazzetta - Milan, l'ultimo mese prima della sosta è da sfruttare: Pioli conta sui recuperi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca circa un mese alla conclusione di questa prima parte di stagione, compressa per fare spazio al Mondiale da dopo il 13 novembre in poi. Il Milan di Pioli, che si trova a tre punti dalla vetta occupata dal Napoli, avrà 6 partite da giocare in campionato per provare a ridurre il gap dai partenopei forte anche di un calendario, sulla carta, più abbordabile. Queto vuol dire poco, non sempre i rossoneri quest'anno sono riusciti a esprimersi al meglio con le squadre "piccole". Pioli intanto conta di recuperare parte degli infortunati: Maignan, Kjaer e De Ketelaere.

Occasione di filotto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola mette a confronto non solo i calendari di Milan e Napoli ma in generale quelli delle prime squadre della classe, o quantomeno di quelle che sono ritenute le favorite alla corsa per lo Scudetto. Dopo un inizio di stagione realmente probante per i Campioni d'Italia che hanno già giocato con Atalanta, Inter, Napoli e Juve oltre che contro la grande sorpresa Udinese, adesso i rossoneri incontrano un calendario che appare più soft ma che non va sottovalutato. Verona, Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina: tutte queste squadre hanno totalizzato 46 punti nelle prime giornate. Le squadre contro cui giocherà il Napoli, invece, ne hanno totalizzati 87, con i ragazzi di Spalletti che cominceranno a giocare qualche big match in più come partite con Roma, Atalanta e Udinese. Sono solo numeri e poi le gare vanno giocate sul campo ma il Milan ha realmente la possibilità di sfruttare questo ultimo mese prima della sosta per riportarsi davanti a tutti.

Recuperi

Molto potrebbe dipendere anche dai recuperi dall'infermeria. Uno dei talloni d'Achille di questa prima parte di stagione per il Milan sono stati i diversi infortuni, spesso e volentieri a giocatori chiave, che si sono dovuti fronteggiare. C'è chi non vedrà il campo prima del 2023 come il capitano Calabria, Alexis Saelemaekers e i lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi. C'è chi invece sta facendo di tutto per recuperare come Maignan, Kjaer e De Ketelaere: tre giocatori tutti a modo loro importanti che non dovrebbero farcela con il Verona ma potrebbero essere rivisti in casa con il Monza. La cosa certa è che Pioli non vede l'ora di riavere tutta la rosa a disposizione per poter affrontare con la giusta serenità e determinazione questo ultimo mese di campionato prima del Mondiale che metterà i rossoneri di fronte anche alla prova Champions, con un passaggio del turno da conquistare. Più gente c'è, meglio è.