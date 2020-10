Gazzetta - Milan, la Champions è necessaria: dal prestigio del club alla crescita del progetto rossonero

Quando si parla della secolare storia rossonera è inevitabile fare riferimento ai lussuosi salotti della Champions League: nel corso degli anni, infatti, il club rossonero non solo li ha frequentati ma li ha anche guidati e diretti per ben sette volte. Il rapporto tra il Milan e l’Europa, naturale e scontato nel passato, negli ultimi anni è diventato più complicato e questo inevitabilmente è coinciso con la flessione del club rossonero. Nel mondo del calcio, complicato ma semplice allo stesso tempo, esistono alcune equazioni facili da prevedere ma non scontate da raggiungere. Una di queste, senza dubbio, è quella che prevede che al raggiungimento della Champions League derivino prestigio e grandi guadagni per il club in questione. La qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie quindi, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è uno step decisivo per il Milan non solo in termini di notorietà ma sopratutto per dare una sterzata importante all’intrigante progetto rossonero.

DENARO NECESSARIO - In un calcio che sempre di più abbina il campo alla scrivania, gli introiti e i guadagni sono la conditio sine qua non per raggiungere grandi traguardi. Bilanci sani e positivi, in questo senso, sono vittorie importanti per una dirigenza che aspira a mantenersi ad alti livelli ma al tempo stesso sono traguardi raggiungibili solamente grazie a risultati positivi sul campo da gioco. In questo senso, quindi, i soldi derivanti da una possibile qualificazione in Champions per il Milan non solo servirebbero a ridare ossigeno alle casse rossonere ma anche a finanziare colpi importanti che alzerebbero l’asticella degli obiettivi della squadra di Stefano Pioli.

RISPARMI MIRATI - Il lavoro per migliorare il bilancio rossonero non è semplice: oltre ai risultati della squadra, infatti, devono arrivare quelli della dirigenza che è impegnata da tempo in un’opera di tagli e contenimento dei costi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, gli acquisti rossoneri dell’estate certificano la linea di pensiero del Milan: operazioni economicamente non invadenti su giovani di prospettiva, pronti a giocare e con ingaggi contenuti. A questi, chiaramente, la dirigenza rossonera abbina colpi importanti (vedi Tonali) e uomini di esperienza che possano guidare la squadra rossonera verso obiettivi importanti. La linea è tracciata, ora la parola passa al campo: la Champions League è un target difficile ma non impossibile e sopratutto necessario per crescere come squadra e come club.