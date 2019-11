Gazzetta - Milan, la rinascita di Bonaventura: ora si profila un super ballottaggio con Calhanoglu

Un anno fa, di questi tempi, Giacomo Bonaventura era già fermo ai box e a breve avrebbe subito un'operazione al ginocchio che lo avrebbe tenuto fuori per diversi mesi. Il peggio è ormai alle spalle, Jack è tornato a giocare e sabato contro il Napoli, non solo è sceso in campo dal primo minuto in Serie A dopo 398 giorni, ma è anche tornato al gol.

I COMPLIMENTI DI PIOLI - Al di là della rete, il numero 5 milanista ha giocato una grande partita, ricevendo anche i complimenti di Pioli nel post-match: "Jack è uno dei giocatori più intelligenti che abbiamo, ho bisogno di gente così". Parole importanti e significative che fanno capire benissimo che il tecnico rossonero ha grande fiducia in Bonaventura e che punterà su di lui per portare il Milan fuori dalla crisi.

CAMPO E RINNOVO - La rinascita di Jack è certamente un'ottima notizia per i rossoneri. Il suo futuro, come riporta La Gazzetta dello Sport, è ancora tutto da scrivere sia in campo che fuori: da domenica contro il Parma, l'ex Atalanta si giocherà infatti il posto da titolare con Calhanoglu, mentre presto dovrà sedersi al tavolo con i dirigenti milanisti per parlare del rinnovo del suo contratto che scade il prossimo giugno. Dopo aver dato tutto per rientrare, ora Jack farà lo stesso per riconquistare un posto nel Milan del presente e del futuro.