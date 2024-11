Gazzetta - Milan, lavori in corso: Fonseca in cerca dell'equilibrio

vedi letture

È fissato per sabato pomeriggio alle 18.00 il calcio d'inizio della partita di campionato fra il Milan e la Juventus, sfida che avrà un valore specifico per entrambe le squadre, soprattutto per quella di Paulo Fonseca, che non si può permettere nessun altro risultato al di fuori della vittoria.

Quella di San Siro, però, sarà anche la partita delle "novità" e delle "rivoluzioni in atto", visto che entrambe le formazioni stanno attraversando un periodo importante di cambiamento, con il Milan, a differenza della Juventus, che però starebbe riscontrando qualche difficoltà in più, e la classifica lo conferma.

IDEA DI GIOCO - Alla base della rivoluzione Fonsechiana c'è un'idea di gioco completamente diversa rispetto a quella che era prima di Stefano Pioli. Il portoghese, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, ha infatti smorzato la verticalità dell'attuale allenatore dell'Al-Nassr per impostare uno stile di gioco più palleggiato. Nel 4-2-3-1 di riferimento, Reijnders imposta, Fofana presidia la difesa mentre Pulisic, se schierato alto a destra, si accentra da mezzala per tessere il gioco. In fase di non possesso, invece, Fonseca spesso schiera in pressione 4 attaccanti, mossa che gli permise si sfatare il tabù derby, ma che in altri casi non ha invece portato i risultati sperati (Parma).

MILANELLO: LAVORI IN CORSO - Esposto all'esterno di Milanello il cartellino dei 'Lavori in corso', anche perché dopo aver tanto quanto trovato l'assetto tattico, Paulo Fonseca è ancora alla ricerca non solo dell'equilibrio tattico, ma anche del miglior assetto difensivo. Pavlovic fino a questo momento sta deludendo, mentre l'infortunio di Gabbia (che tornerà però sabato contro la Juventus) ha portato via concentrazione e concretezza. Se vuole migliorare ed andare avanti in campionato il Milan non può fare diversamente, anche perché ad oggi ha preso il doppio dei gol della Juventus (14-7), pur avendo una partita in meno.