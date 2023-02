Gazzetta - Milan, le possibili scelte di Pioli tra Fiorentina e Tottenham: staffetta CDK-Diaz, Giroud la certezza

MilanNews.it

Prima la Fiorentina per continuare la sua corsa in campionato e allungare la striscia di tre vittorie di fila in Serie A, poi il Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions League. Nei prossimi giorni, il Milan è atteso da due trasferte ravvicinate molto importanti nelle quali Stefano Pioli dovrà cercare di gestire le forze e gli uomini. E' quindi probabile, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, che il tecnico rossonero faccia un po' di turnover.

FIORENTINA - Contro la Fiorentina, non ci saranno Krunic e Leao che saranno squalificati, mentre dovrebbero tornare a disposizione Calabria, Florenzi e Bennacer, i quali però dovrebbero partire dalla panchina. In mezzo al campo, al fianco di Tonali, ci sarà uno tra Pobega, Vranckx e Bakayoko, con il primo favorito sugli altri, mentre per prendere il posto in attacco del portoghese Rebic è in vantaggio su Origi. Possibile cambio a destra tra Messias e Saelemaekers, così come in difesa dovrebbe trovare spazio Kjaer al posto di uno tra Thiaw e Tomori. L'altra novità potrebbe essere l'inserimento sulla trequarti di De Ketelaere al posto di Diaz.