Gazzetta - Milan, Leao alla Chiesa: la sfida di Pioli, l’obiettivo è fare di Rafael un riferimento

Tra le capacità di Pioli c’è anche quella di saper valorizzare i giovani. È successo, ad esempio, alla Fiorentina con Federico Chiesa. Il Milan si augura che possa fare altrettanto con Leao, senza dubbio uno dei migliori talenti dell’attuale rosa. All’inizio della stagione 2017-2018, quella della consacrazione, Chiesa aveva 20 anni, la stessa età di Rafael.

POTENZIALE - Il nazionale azzurro è un esterno che unisce qualità e fisico, tecnica e potenza. Leao ha caratteristiche simili: l’abilità unita alla resistenza, la fascia come punto di partenza in direzione della porta avversaria. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, con Pioli in panchina Chiesa ha raddoppiato l’impegno. Ora il nuovo tecnico rossonero ha messo gli occhi proprio sul giovane portoghese: "Ha un grande potenziale - ha dichiarato ieri in conferenza stampa - e deve essere sfruttato".

NEL TRIDENTE - Il talento intravisto nelle prime uscite deve essere espresso con continuità ed è proprio questa una delle prime sfide di Pioli. Già nel fine settimana Leao sarà disponibile a Milanello (l’Under 21 portoghese giocherà una sola gara, domani in Olanda). Chiesa ha funzionato da esterno del tridente, lo stesso ruolo che il nuovo allenatore affiderà a Rafael: entrambi hanno capacità di adattamento al centro, ma sulla fascia strappano meglio. L’ex Lilla avrà lo spazio per esprimersi.