Gazzetta - Milan, Leao continua a faticare. E il rinnovo resta in sospeso...

Che fine ha fatto il Rafael Leao che decideva le partite con le sue giocate e con i suoi gol? Il portoghese sta faticando parecchio nell'ultimo periodo e anche ieri sera contro l'Atalanta, nonostante l'ottima prestazione di squadra, non ha convinto del tutto: troppi errori, un giallo per proteste che gli farà saltare la trasferta di Firenze di sabato prossimo e un solo lampo nella serata, vale a dire l'assist per il gol del definitivo 2-0 di Messias. Troppo poco per un come Leao che ha abituato tutti ad un rendimento completamente diverso.

RINNOVO IN SOSPESO - Alla difficoltà in campo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, si aggiunge poi la solita questione del rinnovo di contratto che per il momento non si sblocca. Ieri sera, prima della partita, Leao ha dichiarato su questo tema: "Sto bene a Milano, sto parlando con le persone che si occupano di questo. Vediamo a fine stagione cosa succede, ora è importante la partita". Parole che lasciano tutto in sospeso e che hanno un po' gelato i tifosi rossoneri che restano in attesa della sua firma.

TUTTO FERMO - Tutto fermo, quindi, come confermato anche dal ds milanista Frederic Massara nel pre-partita di Milan-Atalanta: "Sui rinnovi di Leao e Giroud siamo fermi al capitolo precedente ma siamo sempre pronti a scriverne di nuovi. Lavoriamo per trovare una soluzione e anche in tempi brevi". Il club di via Aldo Rossi continua a lavorare e spera di arrivare presto alla tanto attesa fumata bianca, ma dalle parole di Leao emerge che per i titoli di coda di questa infinita telenovela servirà aspettare ancora un bel po'.