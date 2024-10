Gazzetta - Milan, Leao in panchina contro l'Udinese: non è una scelta punitiva, ma ora serve una reazione di Rafa

vedi letture

Le parole pronunciate dopo l'ultima partita del Portogallo da Rafael Leao non c'entrano nulla ("Qui in Portogallo sento il sostegno di tutti"), ma la scelta di Paulo Fonseca resta molto forte: il numero 10 milanista non sarà titolare questa sera a San Siro contro l'Udinese. Nessuna punizione dunque dietro a questa decisione, ma semplice gestione delle risorse in vista di settimane in cu il Milan giocherà parecchie partite tra campionato e Champions League.

REAZIONE - Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per allenatore e società non c'è nessun caso Leao, da cui però ora si aspettano una reazione importante, un po' com'era successo dopo la panchina iniziale contro la Lazio quando il portoghese entrò nella ripresa e segnò la rete del pareggio (quello tra l'altro è stato finora il suo unico gol stagionale). Al suo posto contro l'Udinese sulla fascia sinistra toccherà a Noah Okafor.

SCELTA FORTE - Vedremo come andrà la partita di questa sera, ma è chiaro che la scelta di Fonseca di lasciare fuori il giocatore più forte e rappresentativo del suo Milan è molto forte. La società sta al fianco del tecnico milanista ed è convinta che questa decisione non porterà a nessuna rottura definitiva tra giocatore e allenatore. Leao deve reagire e se lo farà tutto tornerà alla normalità tra pochi giorni, quando a San Siro arriva il Bruges per la terza giornata della Champions League e, salvo cose clamorose, Rafa tornerà titolare.