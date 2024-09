Gazzetta - Milan-Liverpool si gioca a sinistra. L'alchimia di Theo e Leao decisiva

I riflettori di San Siro sono potenti e nelle notti di Champions League sono ancora più speciali. Oggi però, nella gara inaugurale della competizione tra Milan e Liverpool in programma alle ore 21, ci sarà una luce extra per seguire da ancora più vicino quello che succederà in una precisa zona del campo che sarà decisiva questa sera: la fascia sinistra del Milan. Lì si incroceranno quattro giocatori top nel loro ruolo: Theo contro Alexander-Arnold e Leao contro Salah.

Theo e Rafa

La fascia sinistra del Milan è senza alcun dubbio il punto di forza più evidente di questa squadra già da diversi anni. Da quando è arrivato Christian Pulisic sulla destra, i rossoneri hanno trovato maggiore pericolosità anche nella parte opposta del campo, ma il fiore all'occhiello rimane sempre la zolla che viene calpestata da Theo Hernandez e Rafael Leao, come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina. I due ormai giocano insieme da tanto e la loro alchimia ha fatto le fortune dei rossoneri: dovrà farle anche questa sera. Il tecnico del Liverpool Arne Slot le proverà tutte per limitarli: probabile che tratterrà di più Arnold e Salah in fase di contenimento e chiederà aiuto ai centrocampisti per chiudere i tagli centrali di Rafa e Theo ma anche il pericolo degli inserimenti dei centrocampisti, Reijnders e Loftus-Cheek su tutti.

Incubo Salah

Lo stesso o quasi dovrà fare anche Paulo Fonseca nel cercare di arginare i due giocatori dei Reds che quest'anno sono partiti fortissimo in coppia. Il tecnico portoghese ha ricordato ieri come questa sera bisognerà essere perfetti in fase difensiva e come sarà necessario difendere da squadra, tutti insieme Leao incluso. Se questo riuscirà, le probabilità di giocarsela con il Liverpool aumenteranno, senza dimenticare che in campo ci sono talenti enormi in ogni ruolo. Tornando a Salah, lo score rossonero contro l'egiziano è tutt'altro che allegro. Praticamente ogni volta che il Diavolo ha incrociato Momo, ha patito e non ha mai vinto: su cinque confronti, quattro vittorie per l'ex Fiorentina e Roma e un pareggio. In questi incontri anche tre gol segnati, gli ultimi due tra andata e ritorno del girone di Champions 2021-2022.