Gazzetta - Milan-Lucca: il Pisa non vuole cederlo a gennaio, possibile un Adli-bis

Zlatan Ibrahimovic ce la sta mettendo tutta per tornare in campo il prima possibile, ma intanto in via Aldo Rossi si stanno guardando intorno per cercare il suo erede: lo svedese ha ancora tanta voglia di giocare, ma il suo fisico lo sta tormentando parecchio nelle ultime due stagioni e per questo il Milan tiene d'occhio diversi giovani talenti che un giorno potrebbero prendere il posto di Ibra.

MANOVRE INIZIATE - Tra questi, c'è anche Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 del Pisa su cui ci sono anche Inter e Juventus. Il giovane attaccante nerazzurro ha iniziato alla grande la stagione in Serie B con 6 gol in 7 partite e ieri contro la Svezia ha segnato anche la sua prima rete con la maglia dell'Under 21. Il Milan ha iniziato le sue manovre per anticipare la concorrenza e provare a portare Lucca a Milanello.

ADLI-BIS? - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Pisa non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire a gennaio e in via Aldo Rossi sembrano intenzionati ad assecondare la volontà del club toscano. Possibile allora che il Milan ripeta quanto già fatto in estate con Yacine Adli, che è stato presto a titolo definitivo e lasciato per un anno in prestito al Bordeaux: i rossoneri potrebbe quindi chiudere l'affare con il Pisa per il giovane attaccante e fargli finire poi la stagione in Toscana. Al momento la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma se dovesse continuare a segnare così tanto il suo prezzo potrebbe salire ulteriormente.