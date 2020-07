Gazzetta - Milan, maestro Bennacer: dirige e segna, i rossoneri hanno trovato il regista del futuro

È tra i giocatori imprescindibili, intoccabili, titolari a prescindere. Perché ha carattere, grinta e corsa. Soprattutto, ha qualità e stoffa da vendere. È Ismael Benacer, il playmaker che il Milan stava cercando da tempo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non possono fare a meno della sua presenza in mezzo al campo.

OCCHIO ALLA CLAUSOLA - Il Milan ha finalmente trovato il regista del futuro. L’algerino ha una lunga carriera davanti e può ancora migliorare. Ma attenzione a quella clausola rescissoria da 50 milioni di euro - esercitabile dall’estate 2021 - presente nel suo contratto. Il prossimo anno, infatti, è probabile che il club rossonero debba “difenderlo” dalla corte delle big europee. Perché le prestazioni di Bennacer non stanno certo passando inosservate.

PRIMO GOL - Ismael dovrà crescere sotto determinati aspetti (13 ammonizioni sono davvero troppe), ma è migliorato nelle geometrie e nella scelta delle giocate. Inoltre, ha trovato precisione sotto-porta: ieri, infatti, per la prima volta in rossonero e in Serie A, Ismael ha assaporato il gusto dolcissimo del gol, portando a dodici il conto dei marcatori del Milan post lockdown.