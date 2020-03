Gazzetta - Milan, Maldini riflette sul futuro: Elliott vuole tenerlo, ma sarà una scelta personale del dt

Zvonimir Boban lascerà ufficialmente il Milan nelle prossime ore, Stefano Pioli resterà sicuramente sulla panchina milanista fino al termine della stagione, mentre cosa farà Paolo Maldini? Se lo chiede questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per i vertici del club di via Aldo Rossi l'ex capitano può restare in rossonero, ma chiaramente ora diventa una scelta personale dell'attuale direttore tecnico milanista.

MALDINI VALUTA - Qualche settimana fa, Maldini si era detto contrario all'arrivo di Ralf Rangnick, che, salvo clamorose sorprese, sbarcherà al Milan in estate per ricoprire il ruolo di allenatore e quello di dirigente. L'ex terzino rossonero sta riflettendo e sta valutando cosa fare dopo l'addio di Boban, ma ovviamente, se dovesse restare, dovrebbe accettare di rimanere alle condizioni che gli verranno poste da Elliott e dall'ad Gazidiz.

OPERATIVITA' RIDOTTA - In estate, quando il fondo americano gli propose di prendere il posto di Leonardo alla guida della parte tecnico del club milanista, Maldini ci pensò molto, valutando pro e contro e soprattutto i margini di manovra che avrebbe avuto. Alla fine accettò e tra qualche mese la situazione potrebbe ripetersi anche se è chiaro che, con l'arrivo di Rangnick, i margini di operatività saranno ridotti. Paolo riflette e per ora resta al suo posto, anche perchè qualcuno dovrà accompagnare Pioli e la squadra rossonera da qui alla fine della stagione. Poi in estate ci sarà una nuova rivoluzione.