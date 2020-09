Gazzetta - Milan, missione Europa League con Ibrahimovic. C’è anche Tonali nella lista Uefa

Ci siamo: la stagione del Milan sta per iniziare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, siamo alla vigilia di un nuovo inizio: domani i rossoneri partiranno per Dublino, dove giovedì sfideranno lo Shamrock Rovers campo nel secondo turno di qualificazione di Europa League. Dentro o fuori, tutto in una notte: è severamente vietato sbagliare.

LEADER - 644 giorni dopo l’ultima volta, il Milan riassapora il gusto di una gara europea. Ci sarà Ibrahimovic a guidare l’attacco di Pioli. Dopo aver saltato ultime due amichevoli per una contusione alla gamba destra, lo svedese è tornato ad allenarsi con i compagnia e ha mostrare i muscoli. A Dublino sarà in prima linea. A 38 anni debutterà in Europa League con i rossoneri (nella sua precedente esperienza milanista ha giocato sempre e solo in Champions), competizione che ha vinto con il Manchester United nel 2017.

TONALI IN - Ci sarà anche Tonali, ma in panchina. Il giovane centrocampista entrerà in lista UEFA, ma in questi giorni sta svolgendo un lavoro differenziato, essendo rimasto a lungo ai box, ed è difficile che possa debuttare già in Irlanda. Più probabile lunedì a San Siro per la prima di campionato con il Bologna, quando il Milan si sarà già trovato di fronte al primo bivio stagionale (il preliminare, appunto).