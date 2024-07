Gazzetta - Milan-Morata, ci siamo: domani le visite mediche a Madrid

L'Europeo è finito e adesso il Milan può completare l'operazione Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo, che da capitano ha vinto la rassegna continentale e ieri sera ha fatto da capopopolo nella festa delle Furie Rosse per le vie di Madrid, sarà un nuovo giocatore rossonero. Il club di via Aldo Rossi pagherà la clausola e lo stesso calciatore ha comunicato all'Atletico la sua intenzione di accettare l'offerta del Diavolo.

Domani le visite

Dopo il flop della trattativa per Joshua Zirkzee, la dirigenza milanista si è mossa con decisione su Alvaro Morata e ha chiuso l'operazione in una settimana. Come riportato ieri e confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ieri Morata ha chiamato le alte sfere dell'Atletico e ha annunciato la sua volontà di trasferirsi al Milan. Impotenti i Colchoneros che potranno solamente prendere atto del pagamento della clausola da 13.5 milioni che arriverà da via Aldo Rossi. La trattativa è stata facilitata dal lavoro dell'intermediario Fifa Giuseppe Bozzo e nelle prossime ore è possibile che Giorgio Furlani incontri i dirigenti spagnoli: sia per una questione di correttezza che per sondare la possibilità di una rateizzazione del pagamento che, comunque, appare complicata. In tutto questo, salvo stravolgimenti, domani Morata sosterrà le visite mediche per il Milan direttamente a Madrid. Poi il futuro numero 9 rossonero partirà in vacanza con la sua numerosa famiglia.

Ci vediamo ad agosto

Proprio a causa delle vacanze ritardate post Europeo, Fonseca e i tiosi del Milan accoglieranno Morata solamente a inizio agosto, verosimilmente dopo la tournée americana. Probabilmente lo spagnolo sbarcherà a Milano negli ultimi giorni statunitensi dei rossoneri ma si allenerà per conto suo a Milanello, magari accanto ai ragazzi del Milan Futuro. Lato contrattuale il Milan e il giocatore hanno l'intesa su tutto. Il nuovo attaccante rossonero firmerà un contratto di quattro anni, con opzione sul quinto dal valore di 4.5 milioni di euro a stagione che potrà arrivare a 5 milioni con l'inserimento di bonus facilmente raggiungibili. La firma arriverà sempre a Madrid tra la giornata di domani e quella di giovedì. Considerando il suo arrivo non prima di due settimane e mezzo, è possibile che l'esordio in rossonero sarà nel Trofeo Silvio Berlusconi, il prossimo 13 agosto contro il Monza.