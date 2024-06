Gazzetta - Milan, movimenti di mezzo: Bennacer potrebbe finanziare Fofana

Il Milan sta lavorando in questo calciomercato per andare a rinforzare e completare il centrocampo che verrà messo a disposizione di Paulo Fonseca nella prossima stagione. I "soli" Reijnders, Adli, Pobega, Musah, Loftus-Cheek e Bennacer non sembrerebbero dunque bastare, con il centrocampista algerino che potrebbe addirittura essere il grande sacrificato dell'estate rossonera.

I "MOVIMENTI DI MEZZO" POTREBBERO SPINGERE BENNACER VIA- Oltre all'attaccante il Milan in questo calciomercato farà sicuramente un centrocampista, forse due visto che nelle ultime ore si è tornato con insistenza a parlare del centrocampista classe 2003 del Chelsea Carney Chukwuemeka, calciatore per il quale sarebbero anche già state avviate le trattative con i Blues (CLICCA QUI). Questo sta a significare solo una cosa: sempre più calciatori per meno maglie, motivo per il quale potrebbe esserci l'incredibile bisogno di sfollare il reparto. A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, questi frenetici "movimenti di mezzo" potrebbero portare Ismael Bennacer a valutare la possibilità di anticipare l'addio al Milan, complice anche il pressing asfissiante nelle ultime ore da parte della Saudi Pro League.

BENNACER PER FOFANA - Ismael Bennacer non ha mai escluso la possibilità di finire un domani a giocare in Saudi Pro League. In un'intervista di qualche mese fa il centrocampista algerino aveva infatti svelato di starci seriamente pensando, anche se non per l'immediato futuro. Considerati questi "movimenti di mezzo", però, le carte in tavola sembrerebbero essere cambiare, con Bennacer che potrebbe anticipare lo sbarco in Arabia Saudita facendo un "favore" al Milan, che avrebbe così la possibilità di affondare una volta e per tutte il colpo decisivo per Youssouf Fofana. Non solo, l'addio dell'algerino permetterebbe alla società rossonera di risparmiare ben 4 milioni di euro di stipendio, soldi che verrebbero reinvestiti poi sul nuovo arrivato.