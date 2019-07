Gazzetta - Milan, no della Juve per Demiral: l'ultima idea per la difesa è Rugani. Spunta anche l'ipotesi Fazio

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara sono al lavoro per rinforzare tutti i reparti del Milan, compresa la difesa dove, visto che Caldara sta recuperando ancora dal grave infortunio al ginocchio, al momento ci sono disponibili solo Romagnoli e Musacchio, oltre al giovane Gabbia. Il primo obiettivo milanista era Merih Demiral, ma la Juventus lo ha dichiarato incedibilissimo e quindi i rossoneri sono costretti a cercare un alternativa al turco.

ALTRO BIANCONERO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, con la permanenza di Demiral, la Juventus potrebbe essere più aperta alla cessione di Daniele Rugani, il quale rischia di trovare pochissimo spazio visto l'arrivo in bianconero anche di De Ligt. Il Milan potrebbe essere una buona soluzione per l'ex centrale dell'Empoli perchè avrebbe la possibilità di giocare con continuità, ma per ora non c'è ancora nulla di concreto.

IPOTESI FAZIO - Nelle ultime ore, sarebbe spuntata poi anche l'ipotesi Federico Fazio: la Roma vorrebbe infatti inserirlo nella trattativa per Suso, esterno spagnolo che piace moltissimo ai giallorossi e al loro tecnico Fonseca. Anche in questo caso, però, non c'è nulla di concreto, ma si tratta solo di un'altra possibile idea di mercato. Da via Aldo Rossi, per ora, non filtra nulla sull'obiettivo per la difesa, che resta comunque una priorità per il Milan 2019-2020.