Gazzetta - Milan, non solo Piatek: Suso, Calha e la difesa, Gattuso ha più soluzioni tattiche per il derby

Il derby è tornato. Finalmente, dopo tanti incroci senza particolari interessi, ecco una sfida importantissima - e forse decisiva - per la classifica. Domenica, come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter, si giocheranno in un colpo solo supremazia cittadina, terzo posto e una fetta di Champions.

NON SOLO PIATEK - Gattuso si affida al solito Piatek (8 gol in 9 gare stagionali con i rossoneri), ma il polacco non è l’unica arma a disposizione del tecnico. Sarà fondamentale il contributo di Suso e Calhanoglu, così come il lavoro della difesa. Dopo un avvio di stagione incerto, la retroguardia del Milan è diventata la meno battuta d’Europa (4 gol subiti in 12 partite). Donnarumma, Romagnoli e Musacchio, ma anche Calabria con la sua dinamicità e Rodríguez con i suoi lanci e il suo equilibrio.

CARTA CUTRONE - Se poi il match non dovesse sbloccarsi o - peggio ancora - mettersi male, Gattuso dalla panchina può far alzare Patrick Cutrone. E "avvelenare" la gara, per usare una metafora cara a Rino. L’arrivo di Piatek gli ha tolto spazio, ma il giovane bomber milanista sa sfruttare a dovere anche gli spezzoni di partita.