Gazzetta - Milan, obiettivo Botman per sostituire Kjaer: i rossoneri studiano un colpo alla Tomori

L'infortunio di Simon Kjaer ha cambiato i piani del Milan che a gennaio non sembrava intenzionato a fare particolari movimenti di mercato. E invece lo stop di sei mesi del danese, la cui stagione è praticamente terminata, costringerà i rossoneri a prendere un nuovo difensore centrale. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono tanti, ma in via Aldo Rossi non hanno intenzione di comprare tanto comprare e quindi il profilo verrà scelto con grande attenzione.

COME TOMORI - Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei primi nomi della lista del dt Paolo Maldini e del ds Frederic Massara è quello di c’è Sven Botman, 21enne giocatore cresciuto nell'Ajax che ora milita nel Lille. Il difensore olandese, che è stato compagno di squadra di Mike Maignan nella stagione 2020-2021, viene valutato dai francesi 25-30 milioni di euro, ma il Milan vorrebbe muoversi con lui come ha fatto un anno fa con Fikayo Tomori: prestito con diritto di riscatto così da valutarlo per sei mesi a Milanello e capire se, come è successo per l'inglese, ne valga veramente la pena fare un investimento così importante.

GIOVANE COPPIA - Dotato di un grande fisico (è alto 195 cm), abbastanza veloce e dotato di un ottimo piede sinistro, potrebbe convivere benissimo con Tomori e formare con lui una coppia giovane con davanti un grande futuro. Ovviamente Botman non è l'unico profilo seguito dal Milan che continua a seguire con attenzione anche Andreas Christensen del Chelsea, Luiz Felipe della Lazio, oltre ai giovani Benoit Badiashile del Monaco e Becir Omeragic dello Zurigo. Resta viva anche la pista che porta al ritorno di Mattia Caldara, ma questa al momento sembra essere l'opzione meno probabile per diverse ragioni.