Gazzetta - Milan, oggi firma Leao ed è atteso in città Duarte. E per Correa non è ancora finita...

Prosegue la rivoluzione estiva del Milan che, dopo Krunic, Theo Hernandez e Bennacer, è pronto a chiudere altre due operazioni: ieri è infatti sbarcato a Milano l'attaccante portoghese Rafael Leao, mentre oggi è atteso in Italia il difensore brasiliano Leo Duarte. Ma la dirigenza di via Aldo Rossi non ha intenzione di fermarsi e prosegue la trattativa con l'Atletico Madrid per Angel Correa, attaccante argentino che piace parecchio ai rossoneri e a Giampaolo.

ATTACCO RIVOLUZIONATO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che con gli spagnoli si lavora per ridurre la distanza tra richiesta (50 milioni di euro) e offerta (40 milioni). Se dovesse arrivare anche lui, l'attacco titolare milanista sarebbe quasi completamente rinnovato, con Piatek come unico elemento del "vecchio" Milan. Per quanto riguarda Leao, questa mattina sono in programma le visite mediche e successivamente andrà a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto quinquennale con il club rossonero.

IL GIORNO DI DUARTE - Oggi è invece il giorno di Duarte, che è atteso a Milano intorno alle 15: il programma delle visite e della firma è ancora da definire, mentre l'accordo con il Flamengo è stato raggiunto nelle scorse ore, con il Diavolo che verserà 10 milioni di euro più uno di bonus nelle casse della società brasiliana. Con lui, il Milan completerà il reparto di difensori centrali, con il giocatore verdeoro che andrà ad aggiungersi a Romagnoli, Musacchio e Caldara.