Gazzetta - Milan, oggi il debutto in A dei Campioni d'Italia: ok Giroud e Origi, ma tocca a Rebic in avanti

Il tempo delle amichevoli è finito, stasera ricomincia finalmente la Serie A e ad aprire le danze sarà il Milan Campione d'Italia che alle 18.30 farà il suo esordio in campionato a San Siro contro l'Udinese. C'è grande attesa e ovviamente anche un po' di emozione in casa rossonera per la ripresa dei match ufficiali, ma Stefano Pioli è apparso piuttosto tranquillo ieri in conferenza stampa perchè nei suoi ragazzi ha visto gli stessi occhi e lo stesso spirito dello scorsa stagione.

DUE RECUPERI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il tecnico rossonero può essere contento di aver recuperato sia Olivier Giroud che Divock Origi, i quali però partiranno entrambi dalla panchina: il francese ha recuperato solo ieri da un affaticamento muscolare e ha un solo vero allenamento nelle gambe, mentre il belga sta lavorando in gruppo già da qualche giorno, ma non ha giocato ancora un minuto questa estate.

TOCCA AD ANTE - A guidare l'attacco del Milan contro l'Udinese ci sarà quindi Ante Rebic che è stato nominato ieri da Pioli in conferenza come uno dei tre giocatori che hanno fatto meglio in questo precampionato: "Ante, Messias e Bennacer sono stati i più continui di questo precampionato. Ho visto voglia di lavorare e di competere per dimostrare di poter essere scelti dall’allenatore". Per la prima a San Siro davanti a 70 mila spettatori, toccherà quindi al croato che è il secondo miglior marcatore del Milan in Serie A durante la gestione Pioli.