Gazzetta - Milan, oggi incontro Gattuso-Gazidis: la società sta riflettendo ma anche Rino farà le proprie valutazioni

La stagione del Milan è terminata ieri sera con la vittoria contro la Spal e con il quinto posto in Serie A: niente Champions League, quindi, per i rossoneri che l'anno prossimo, UEFA permettendo, parteciperanno all'Europa League per il terzo anno consecutivo. Finito il campionato, ora in via Aldo Rossi è arrivato il momento delle riflessioni e delle valutazioni, in particolare per quel che riguarda la guida tecnica.

NUOVO CICLO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi dovrebbe avvenire il tanto atteso incontro tra Rino Gattuso e Ivan Gazidis, ad milanista. Il Milan è pronto ad iniziare un nuovo ciclo con nuovi dirigenti, nuovi giocatori e forse anche un nuovo allenatore: la società rifletterà in queste ore e lo stesso farà anche Ringhio, il quale farà le proprie valutazioni dopo una stagione nella quale le pressioni non so mancate. "In questi giorni ci incontreremo e ascolterò ciò che hanno da dirmi. Con tutte le problematiche che abbiamo avuto, in questi 18 mesi abbiamo fatto un buon lavoro. Sento troppe responsabilità in questo club, mi spendo troppo e ho sentito più pressioni di quelle che avrei dovuto sentire. Mi sono sentito allenatore e amministratore delegato. Negli ultimi mesi dormivo poco, sono a pezzi mentalmente" le parole del tecnico milanista dopo il match di ieri sera in casa della Spal.

RINO PROVATO - Da queste dichiarazioni, esce un Gattuso sicuramente provato e stanco: la sua stagione è stata caratterizzata da alti e bassi, nella quale ha sfiorato di riportare finalmente il Milan in Champions, ma alla fine è arrivato un quinto posto che lascia tanto amaro in bocca. La sua squadra ha purtroppo perso per strada troppi punti e anche lui qualche errore lo ha commesso, ma nonostante ciò il Diavolo ha lottato fino all'ultimo minuto per la Champions. Fino a poche settimane il suo addio sembrava certo, nell'ultimo periodo le quotazioni di Rino si sono rialzate, ma il suo futuro è ancora molto incerto.