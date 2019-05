Gazzetta - Milan, oggi le dimissioni di Leonardo: il brasiliano potrebbe tornare al PSG

Dopo una sola stagione, è vicina alla conclusione l'avventura di Leonardo come direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan: oggi il dirigente rossonero lascerà infatti il club di via Aldo Rossi dopo un anno piuttosto movimentato. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

TROPPI FLOP - Arrivato alla fine di luglio dopo la fine dell'era cinese di Yonghong Li, il brasiliano ha chiuso subito l'arrivo dalla Juventus di Higuain e Caldara e ha successivamente completato il mercato estivo con il prestito di Bakayoko dal Chelsea e gli innesti di Castillejo e Laxalt. A parte il francese, gli altri sono stati purtroppo dei flop. E' andata meglio a gennaio quando sono arrivati Paquetà e Piatek, i quali saranno perni fissi del Milan della prossima stagione. La stessa cosa non si può dire invece di Leonardo che appunto oggi saluterà la società milanista.

RITORNO A PARIGI? - Sempre secondo la Rosea, il suo futuro potrebbe essere nuovamente a Parigi: il PSG starebbe infatti pensando di riaffidargli la guida sportiva del club che quest'anno ha fallito ancora una volta in Champions League. I vertici della società francese, nonostante la vittoria di campionato e Supercoppa, non sono rimasti soddisfatti della stagione delle squadra di Tuchel e per questo starebbe pensando di cambiare qualcosa anche a livello dirigenziale.