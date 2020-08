Gazzetta - Milan, oggi nuovo contatto per il rinnovo di Ibra: la distanza è ancora di 2,5 milioni

Tra esattamente una settimana, il Milan si radunerà a Milanello in vista della nuova stagione. In queste ultime settimane, la priorità assoluta in via Aldo Rossi era il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che però, nonostante l'ottimismo che si respirava, non è ancora arrivato. La logica dice la trattativa si dovrà concludere entro la fine di questa settimana, così che lo svedese posa essere presente alla ripresa degli allenamenti, ma non sarà semplice perchè la distanza tra domanda e offerta è ancora di 2,5 milioni di euro.

NUOVO CONTATTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore ha chiesto un ingaggio da circa 7,5 milioni netti a stagione, mentre il Milan ha da tempo proposto 5 milioni di parte fissa più ricchi e numerosi bonus che permetterebbero a Ibra di arrivare a guadagnare oltre a 6 milioni di euro in un anno. Il tempo è poco e per questo oggi è in programma un nuovo contatto tra le parti per provare ad avvicinarsi ad un accordo che soddisfi tutti.

PIOLI SPERA - In via Aldo Rossi, si augurano che lo svedese abbassi le proprie pretese, anche perchè Elliott è convinto di aver proposto al giocatore un'offerta molto importante. La proprietà milanista non sembra intenzionata ad andare oltre e spera quindi in un ripensamento di Zlatan. La stessa speranza ce l'hanno anche il dt Paolo Maldini, il ds Frederic Massara e soprattutto il tecnico Stefano Pioli, il quale ha dichiarato più volte di voler allenare Ibra anche nella prossima stagione perchè la sua presenza in rosa è fondamentale per il suo Milan.