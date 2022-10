Gazzetta - Milan, oggi vertice per il rinnovo di Leao: rossoneri pronti ad una super offerta, Rafa vuole prolungare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan vuole blindarlo, il giocatore vuole proseguire la sua avventura in rossonero, ma nonostante questo per il momento il rinnovo di Rafael Leao non c'è ancora stato. La volontà del club e dell'attaccante coincide, però c'è da fare i conti con i rappresentanti del portoghese che vorrebbero avere tutti un ruolo di primo piano: il padre di Rafa, l’avvocato francese e ovviamente Jorge Mendes.

OGGI INCONTRO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che oggi potrebbe essere una giornata importante visto che a Casa Milan è in programma un incontro tra le parti. Non sarà un vertice decisivo, ma sarà fondamentale per orientare il finale di questa vicenda. A complicare tutto c'è poi sempre anche la nota questione del risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona (circa 20 milioni di euro). Il club di via Aldo Rossi si è già detto pronto a stare vicino al giocatore sia dal punto di vista morale che soprattutto da quello economico.

SUPER OFFERTA - Il Milan lo vuole trattenere a tutti i costi e quindi è pronto a mettere sul piatto una super proposta per convincere il talento portoghese a prolungare il suo contratto che attualmente scade nel 2024. I rossoneri potrebbero decidere di offrire un ingaggio ricchissimo, slegando la vicenda dalla causa in corso, oppure potrebbero dare una mano a Rafa nel pagamento del risarcimento allo Sporting, ma ovviamente a quel punto la proposta di stipendio sarebbe più contenuta. Vedremo quale sarà la strategia del Milan che ha fretta di chiudere questa vicenda e blindare il suo gioiello che continua ad essere mirino di diversi top club europei (Chelsea, Psg, Real, City, United, Liverpool).