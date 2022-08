Gazzetta - Milan, Onyedika ultima idea per il centrocampo. Nel mirino anche Sarr e Onana. Proposto Frattesi, ma...

MilanNews.it

"Cerchiamo due prerogative: esplosività e intelligenza, giocatori con un buon motore e che sappiano stare in campo. Il resto non importa. Non vogliamo sostituire Kessie con un sosia, un altro Franck non esiste": nell'intervista di ieri alla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha di fatto tracciato l'identikit del centrocampista che manca alla rosa del suo Milan. E l'ultima idea per la mediana rossonera, come riporta la Rosea stamattina, è Raphael Onyedika, 21enne giocatore del Midtjylland.

NUOVO NOME - Il suo prezzo è inferiore ai dieci milioni di euro, quindi perfettamente in linea con la disponibilità economica del Diavolo che, dopo i 35 milioni spesi per De Ketelaere, ha un budget limitato per gli ultimi colpi di mercato (oltre al centrocampista, il Milan cerca anche un difensore centrale). Il nigeriano è entrato nella lista dei profili che potrebbe fare comodo al club di via Aldo Rossi: oltre a lui, in questo lungo elenco ci sono per esempio anche Pape Sarr del Tottenham e Jean Onana del Bordeaux.

PROPOSTO FRATTESI - C'è poi anche un pista italiana: Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, è stato infatti proposto ai rossoneri. La sua valutazione però supera i 20 milioni di euro e quindi ben oltre la cifra massima che il Diavolo può investire per rinforzare la sua mediana. Difficile anche che si possa chiudere questo eventuale affare con i neroverdi con la formula del prestito con obbligo di riscatto.