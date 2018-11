Gazzetta - Milan, ora Bakayoko è una certezza: nessun rossonero meglio di lui nelle ultime 3 gare

Da flop a certezza, il passo è stato piuttosto breve anche se faticoso. Dopo l’inizio terribile, Tiemoue Bakayoko sta finalmente mettendo in mostra le sue qualità. Le prime uscite del francese sollevarono più di un dubbio sulla bontà dell’investimento (in termini di ingaggio) fatto la scorsa estate, tanto che in molti davano per scontato un suo ritorno al Chelsea già a gennaio. L’infortunio di Biglia, però, ha permesso al classe ’94 di giocare con maggiore continuità. Soprattutto, gli ha consentito di riscattarsi.

NUMERI - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la crescita di Bakayoko - dal punto di vista della personalità e della distruzione di gioco - è evidente. I numeri dimostrano che i progressi del giovane centrocampista sono concreti: Tiemoue non giocava tre gare di fila da titolare in campionato dallo scorso maggio con la maglia dei Blues, a dimostrazione che anche la forma è migliorata. Il francese è il giocatore del Milan che, nelle ultime tre gare in A, ha effettuato più contrasti (7) e completato più dribbling (6). Inoltre, è il rossonero che ha vinto più duelli (26) nelle ultime tre giornate, otto dei quali nel gioco aereo (altro record).

TITOLARE - Insomma, in mezzo alla tempesta di infortuni che ha colpito il centrocampo, Gattuso ha trovato altre certezze a cui aggrapparsi. Higuain a parte, Bakayoko è il primo dei nuovi acquisti a guadagnarsi un posto in squadra. Ha giocato (e bene) titolare contro la Juventus e lo farà anche con la Lazio e nelle sfide che seguiranno. La sosta per le nazionali, poi, ne agevolerà il lavoro a Milanello.