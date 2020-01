Gazzetta - Milan, Piatek titolare stasera ma resta sul mercato: per 30 mln può partire

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha dato una scossa importante al Milan, ma ha anche messo in ombra alcuni giocatori che ora non sembrano essere più dei punti fermi della squadra milanista. Tra questi, c'è sicuramente Kris Piatek che ha perso il posto da titolare a favore dello svedese e per questo il suo futuro potrebbe essere lontano da Milanello.

SUL MERCATO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, questa sera in Coppa Italia contro la Spal, il polacco giocherà titolare in attacco al fianco di Rafael Leao e avrà una della ultime chance di mettersi mostra, ma resta comunque sul mercato: se nei prossimi giorni dovesse infatti arrivare un'offerta da almeno 30 milioni di euro, il Milan non esiterebbe a venderlo. Che Piatek non sia più un punto fermo del Diavolo lo dimostra anche il fatto che sabato a Cagliari è stata la prima partita da quando è un giocatore milanista che ha passato per 90' in panchina senza entrare in campo (era partito altre volte dalla panchina, ma era sempre subentrato a gara in corso).

ESTIMATORI - Gli estimatori non mancano, ma per il momento nessuno ha fatto un'offerta che potesse interessare realmente il Milan: Aston Villa, West Ham, Bayer Leverkusen hanno fatto dei sondaggi, così come negli ultimi giorni si è parlato dell'interessamento del Tottenham che avrebbe pensato proprio a Piatek per sostituire l'infortunato Kane. Vedremo cosa succederà da qui alla chiusura del mercato di gennaio, intanto stasera contro la Spal il polacco avrà una chance importante per mettersi in mostra e attirare magari l'attenzione di altri club.