Gazzetta - Milan, "piccoli" rossoneri crescono: baby da oltre 200 milioni, la linea verde di Elliott funziona

"Piccoli" rossoneri crescono. È un Milan sempre più giovane e ambizioso, costruito con intelligenza e nessuna spesa pazza. Ibrahimovic è il centro di tutto, ma - come riporta La Gazzetta dello Sport - attorno allo svedese si muove un esercito di talenti che comanda con disinvoltura in Serie A e in Europa.

LINEA VERDE - Il lavoro, o meglio, la filosofia di Elliott comincia a dare i suoi frutti. Nelle ultime due stagioni, a Milanello sono sbarcati nove under 25: fatta eccezione per Duarte, che ha giocato poco (e non ha mai convinto del tutto), tutti gli altri hanno compiuto passi da gigante. E il valore della rosa, certificato dalle prestazioni dei singoli, è aumentato: gli otto baby sono passati da 136 a oltre 200 milioni.

VALUTAZIONI - Theo Hernandez è stato acquistato per 20 milioni, oggi il costo del suo cartellino è più che raddoppiato. La valutazione di Bennacer si è "fermata" a 50 milioni perché a fare il prezzo è la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Nei prossimi mesi potrebbe lievitare ulteriormente il valore di Saelemaekers, costato poco più di 7 milioni e ora vicino ai 20, mentre il "nuovo" Leao si avvicina ai 30 milioni.