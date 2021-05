Gazzetta - Milan, Pioli all'attacco della Champions: Rebic e Leao dal primo minuto

Manca sempre meno al match più importante dell'anno: domenica sera contro l'Atalanta, al Milan "basta" infatti una vittoria per avere la certezza di un posto in Champions League. Dopo il deludente 0-0 contro il Cagliari, Stefano Pioli vuole vedere a Bergamo una squadra completamente diversa e votata maggiormente all'attacco. Per questo motivo, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero darà una maglia da titolare sia ad Ante Rebic che a Rafael Leao.

SERVONO I GOL - Il Milan non può sperare di andare in Champions solo aspettando un passo falso di Juventus o Napoli, deve andare a conquistarsela e per farlo servono i gol: il croato e il portoghese giocheranno quindi dall'inizio, con Mandzukic invece che potrebbe essere un'arma importante a partita in corso. Rebic dovrebbe essere schierato nuovamente da centravanti, mentre Leao partirà da sinistra.

ALTRA CHANCE PER LEAO - Si tratta di un'occasione d'oro soprattutto per l'ex Lille, il quale ha vissuto un'altra stagione con troppi alti e bassi. Le potenzialità ci sono e sono sotto gli occhi di tutti, ma per ora non è ancora riuscito ad esplodere come tutti si auguravano a Milanello. Chissà che una grande prestazione e magari un gol decisivo per la Champions non possa cambiare l'annata di Leao e di conseguenza anche quella del Milan.