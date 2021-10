Gazzetta - Milan, Pioli aspetta Ibra e Giroud: i due puntano a rientrare dopo la sosta

L'obiettivo di Stefano Pioli in questa sosta di ottobre per le nazionali è piuttosto semplice, vale a dire recuperare i suoi due totem in attacco. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud, entrambi ai box per alcuni problemi fisici: il primo è alle prese ormai da diverse settimane con un'infiammazione al tendine d'Achille, mentre il francese sta smaltendo il mal di schiena. La speranza a Milanello è che queste due settimane senza partite ufficiali possa farli tornare a disposizione di Pioli.

RIENTRO VICINO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i loro recuperi porteranno in dote al Diavolo oltre 700 gol segnati con i club, 726 per la precisione (503 Ibra e 223 Giroud). Insomma si tratta di due giocatori importanti che porterebbero anche la loro grande esperienza al giovane gruppo rossonero. Il più vicino al rientro sembra essere l'ex Chelsea che deve sfruttare questa sosta per ritrovare la brillantezza di inizio stagione, ma la sua presenza tra i convocati di Pioli per il match casalingo contro il Verona non dovrebbe essere un problema.

VOGLIA DI GIOCARE - Sono ancora da valutare le condizioni di Ibrahimovic che non ha ancora ricominciato a lavorare con il pallone e dunque il suo recupero sembra procedere più lentamente. Va detto però che con lo svedese è sempre meglio non fare previsioni e conoscendolo farà di tutto per tornare in campo subito dopo la sosta. Per fortuna, in questo avvio di stagione, il Milan non ha sofferto più di tanto la loro assenza, ma gli impegni sono tanti e avere a disposizione due attaccanti come Zlatan e Olivier sarà importantissimo.