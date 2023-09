Gazzetta - Milan, Pioli ha scelto: stasea Adli titolare davanti alla difesa. La grande chance di Yacine

Dopo tante panchine (zero minuti in campo finora in questa stagione), per Yacine Adli è finalmente arrivato il momento di scendere in campo. Il francese sarà titolare questa sera contro il Cagliari: Stefano Pioli ha infatti scelto lui per sostituire l'infortunato Rade Krunic nel ruolo di mediano davanti alla difesa. Per l'ex Bordeaux è una grandissima chance per dimostrare che il Milan ha fatto bene a tenerlo e che può essere utile alla causa rossonera.

QUASI UN ANNO DOPO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Adli, che farà quindi il suo debutto assoluto in questa stagione (solo lui, Romero e Pellegrino non hanno giocato nemmeno un minuto finora tra i giocatori di movimento del Diavolo), torna titolare con la maglia rossonera quasi un anno dopo l'ultima volta (a Verona nello scorso campionato). In estate il suo addio sembrava praticamente certo e invece alla fine è rimasto.

NUOVO RUOLO - La sua volontà è sempre stata piuttosto chiara: Yacine voleva restare a Milanello a giocarsi le sue carte ed era disposto a farlo anche in un ruolo non suo. E così è stato visto che lui è una mezzala, ma si è messo a disposizione di Stefano Pioli e fin dal primo giorno di ritiro sta lavorando duramente per imparare al meglio a giocare davanti alla difesa. Stasera tocca finalmente a lui e dovrà essere bravo a sfruttare al meglio questa importante opportunità che gli darà Pioli.