Gazzetta - Milan, più fantasia per Pioli. Ai rossoneri serve un 10: sul taccuino Sabitzer, Tadic e Ziyech

Un "10" per Stefano Pioli. Perché il Milan ha bisogno di qualità, ovvero di giocatori con determinate caratteristiche, che sappiano dare del tu al pallone. Più che un semplice trequartista, dunque, ai rossoneri serve un jolly offensivo, un punto di riferimento da schierare tra le linee, a sostegno della punta, partendo dal centro ma senza disdegnare le corsie esterne.

I NOMI - L’obiettivo, come lo stesso Pioli ha evidenziato nel corso della prima conferenza stampa di stagione, è alzare il livello. La Gazzetta dello Sport si sofferma sui profili al vaglio: sul taccuino di Maldini e Massara, ad esempio, c’è Marcel Sabitzer del Lipsia, forse considerato un po’ lento, ma comunque con una certa esperienza a livello internazionale; e poi Tadic e Ziyech, per non parlare di Isco: lo spagnolo del Real, però, costa talmente tanto, anche a livello di ingaggio, da restare - al momento - un sogno.

FINE MERCATO - Non sarà una ricerca semplice, visti i calciatori in questione e i rispettivi club d’appartenenza. Serviranno idee e, soprattutto, tanta pazienza. Non a caso, come sottolinea la rosea, la caccia al numero dieci continuerà presumibilmente fino alla fase dei saldi, quando le squadre dovranno giocoforza liberarsi degli esuberi, aprendo a soluzioni più vantaggiose per i compratori.