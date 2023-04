Gazzetta - Milan, problema al tendine d'Achille per Giroud. Ma c'è fiducia per il Napoli

La vigilia di Napoli-Milan in casa rossonera sarà certamente condizionata dalle condizioni di Olivier Giroud che ieri ha iniziato l'allenamento a Milanello, ma non l'ha concluso per un problema al tendine d'Achille della gamba sinistra rimediato nel match di andata dei quarti di Champions League dopo una dura entrata di Kim. Il francese ha stretto i denti e ha concluso la gara di mercoledì scorso a San Siro, ma il dolore è rimasto e sta tenendo sulle spine Stefano Pioli e tutti i tifosi milanisti.

FIDUCIA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che a Milanello sperano che questo problema possa risolversi in queste ore e c'è fiducia che Giroud possa essere regolarmente in campo domani sera a Napoli. In un match così importante il Milan ha bisogno di tutti, in particolare del suo numero 9 che da quando è arrivato in rossonero ha dato il meglio di sè proprio nelle sfide decisive.

REBIC PRIMA SCELTA - Nel caso in cui non dovesse farcela a recuperare, le ipotesi sono due, vale a dire Ante Rebic e Divock Origi, ma un vero e proprio ballottaggio non esiste visto che la scelta ricadrebbe quasi sicuramente sul croato. E' lui la prima opzione di Pioli in caso di forfait di Giroud: l'ex Fiorentina e Verona, infatti, sa come muoversi nella manovra rossonera, conosce gli avversari, sa come cercare la profondità e a Bologna è apparso in crescita rispetto alle prestazioni precedenti, mentre Origi continua a deludere e non convincere. A Milanello c'è però fiducia di recuperare Olivier e lui farà di tutto per esserci perchè in un momento del genere il Diavolo ha bisogno del suo centravanti titolare.