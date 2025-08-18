Manchester United, altro segnale a Hojlund. Milan più vicino?

Ieri il Manchester United ha lanciato un nuovo segnale molto chiaro a Rasmus Hojlund, nella speranza che abbia finalmente capito che non fa più parte del progetto tecnico e che non c'è spazio per lui nella squadra di Amorim: il centravanti danese non è stato infatti convocato per il big-match casalingo dei Red Devils contro l'Arsenal. I dirigenti inglesi si augurano che ora il giocatore si decida a valutare con attenzione le proposte che sono arrivate per lui, tra cui quella del Milan.

GIORNI CALDI - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se il trasferimento di Hojlund in rossonero può andare davvero in porto. Il Diavolo, come ha ammesso ieri anche il ds Igli Tare prima del match di Coppa Italia contro il Bari, sta cercando un nuovo attaccante e tra le opzioni c'è proprio il danese, anche se ovviamente il Milan non potrà aspettarlo all'infinito. In via Aldo Rossi sperano che il giocatore abbia finalmente capito che la sua avventura allo United è finita e quindi si decida a dire sì all'offerta milanista.

GARANZIE SUL FUTURO - La destinazione Milan, va detto, intriga Hojlund perchè sarebbe al centro del progetto, ma l'ex Atalanta pretende garanzie sul futuro: non vuole trasferirsi in prestito e poi tornare a Manchester la prossima estate. Di fatto l'attaccante chiede una cessione a titolo definitivo o un prestito con diritto di riscatto ad una cifra non troppo alta, quindi non i 45 milioni più bonus che chiede lo United. Il Diavolo, da parte sua, punta ad una spesa complessiva di circa 35 milioni di euro e intanto tiene vive anche altre piste alternative, come quelle che portano a Vlahovic della Juventus, Boniface del Bayer Leverkusen, Jackson del Chelsea e Krstovic del Lecce.

