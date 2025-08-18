Leeds, accordo trovato con Okafor. Ora la palla passa al Milan

Il Leeds fa sul serio per Noah Okafor: il club inglese ha infatti trovato nelle scorse ore un accordo di massima con lo svizzero per il suo trasferimento in Inghilterra a titolo definitivo. Ora la palla passa al Milan che dovrà valutare l'offerta del Leeds e decidere se accettarla o meno. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle ultime settimane, grazie al suo ottimo rendimento nel pre-campionato, sembrava essere sempre più probabile la permanenza dell'ex Saisburgo in rossonero, ma la proposta degli inglesi potrebbe cambiare le carte in tavola.

Prima della partita di ieri contro il Bari, sono arrivate anche le parole del ds Igli Tare che ha ammesso che il Milan sta cercando un nuovo attaccante: "Hojlund è un'opzione buona per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo. Vlahovic? Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare".

