Gazzetta - Milan, pronta l'ultima offerta per De Ketelaere: 32 milioni. Non ci saranno altri rilanci

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il saluto ai tifosi dopo la Supercoppa sembrava essere l'ultimo atto dell'avventura al Bruges di Charles De Ketelaere, primo grande obiettivo di mercato del Milan. Il giovane trequartista ha già detto da tempo al suo club di volere solo i rossoneri, ma la società belga per ora non molla la presa e continua a fare resistenza perchè vorrebbe incassare 35 milioni di euro dalla sua cessione. In via Aldo Rossi sono però stufi di aspettare e quindi è il momento dell'ultimatum: o si chiude entro questa settimana oppure il Diavolo abbandonerà questa pista e andrà su altri obiettivi.

NUOVO RILANCIO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che da tempo il Milan ha ipotizzato di investire gran parte del suo budget estivo su De Ketelaere, ma ovviamente non può aspettare all'infinito e quindi per il Bruges siamo arrivati al momento del prendere o lasciare. Il club belga ha in mano un'offerta da 37 milioni di euro del Leeds e sta cercando di spingere i rossoneri il più vicino possibile a questa cifra. L'ultima proposta milanista era di 28 milioni più tre di bonus, servirà quindi un nuovo rilancio anche se difficilmente il Diavolo arriverà ai 35 milioni che vorrebbe il Bruges.

ULTIMA OFFERTA - Il Milan è disposto comunque a fare un nuovo sforzo, ma stavolta è l'ultima offerta che farà: si parla di 32 milioni. Tutto è quindi nelle mani del club belga che dovrà decidere se accettare o meno la proposta rossonera, consapevole che non ci saranno ulteriori rilanci. De Ketelaere vuole solo il Diavolo e da tempo ha chiuso le porte alle destinazioni inglesi che portano al Leeds e all'Everton. Ora tocca alla squadra in cui è cresciuto esaudire il suo sogno di vestire la maglia del Milan.