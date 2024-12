Gazzetta - Milan, Pulisic al massimo in panchina contro la Roma. Theo verso la terza panchina di fila

vedi letture

Anche ieri Christian Pulisic ha continuato il suo lavoro personalizzato, dunque al massimo potrebbe andare in panchina domani sera contro la Roma. Tutto dipenderà dall'allenamento odierno, se dovesse lavorare in gruppo allora potrebbe essere convocato da Paulo Fonseca, altrimenti rientrerà tra qualche giorno nella semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus (il 3 gennaio 2025). Tornerà titolare invece Alvaro Morata che aveva saltato la trasferta di Verona per una tonsillite, anche se non è ancora certo in quale ruolo verrà schierato.

THEO ANCORA IN PANCHINA? - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Fonseca ieri lo ha provato in coppia con Tammy Abraham, ma una decisione definitiva verrà presa solo oggi. L'altro dubbio del tecnico portoghese è Theo Hernandez che potrebbe finire in panchina per la terza volta di fila dopo Genoa ed Hellas: la rifinitura di oggi potrebbe ancora cambiare le carte in tavola, ma ieri a Milanello, come terzino sinistro, è stato provato Filippo Terracciano. E' vero che con l'allenamento alla vigilia nonostante il giorno libero concesso da Fonsca il francese ha lanciato un segnale al suo allenatore e a tutto il Milan, ma il suo ingresso a Verona è stato piuttosto negativo e non ha per nulla soddisfatto Fonseca.

TERZA DI FILA DA TITOLARE - Se Morata dovesse giocare da prima punta, Mattia Liberali potrebbe avere una nuova chance da titolare come trequartista. Per la sfida di domani sera contro la Roma, l'allenatore milanista dovrà fare a meno anche di Rafael Leao (oltre che di Okafor, Loftus-Cheek, Musah e Florenzi) e al suo posto come attaccante esterno a sinistra verrà avanzato Alex Jimenez, che è pronto a giocare la sua terza partita di fila dal primo minuto con la prima squadra rossonera.