Gazzetta - Milan, quante opzioni: ballottaggi in vista, Giampaolo ha alternative in tutte le posizioni

Con la rosa al completo, Marco Giampaolo potrà finalmente lavorare su quei concetti che fino a ora ha trasmesso con tempistiche diverse. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la sessione di mercato estiva ha consegnato al tecnico una rosa di 25 elementi. Numero congruo, con due sole competizioni da affrontare (campionato e Coppa Italia).

BALLOTTAGGI - Non sono arrivati nomi da copertina, ma l’allenatore rossonero ha comunque raggiunto uno degli obiettivi gestionali: avere un’alternativa in ogni posizione. Dei venticinque giocatori presenti nell’attuale organico, tre sono portieri. Ne restano ventidue, ovvero dieci coppie più un utilissimo jolly (Borini) e un ragazzo destinato a crescere parecchio (il difensore Gabbia). I ballottaggi sono parecchi perché le gerarchie sono ancora in fase di definizione.

TANTE SOLUZIONI - Giampaolo, infatti, ha già chiarito un altro concetto, sia pubblicamente che all’interno dello spogliatoio: non esiste un blocco di titolari. L’ex Samp assegnerà le maglie non in base al pedigree dei suoi calciatori, ma a quanto vedrà in settimana. Le soluzioni, dunque, non mancano: il mister può ora lavorare e scegliere senza più dover fare i conti con il mercato.