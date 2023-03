Gazzetta - Milan, quanto manca Kessie: i sostituti per ora non sono stati all’altezza

Quanto manca Franck Kessie al Milan? Se lo chiede questa mattina La Gazzetta dello Sport e la risposta è molto semplice: tantissimo. Il centrocampista ivoriano ha lasciato il Diavolo la scorsa estate alla scadenza del suo contratto e si è trasferito a zero al Barcellona, dove, dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato poco, ora si sta ritagliando il suo spazio (domenica sera ha deciso il Clasico contro il Real Madrid con un gol).

CENTROCAMPO - In casa rossonera, la mancanza di Kessie si sente tanto anche perchè i sostituti per ora non sono stati mai all'altezza. Chi ha preso il suo posto in mezzo al campo, vale a dire Vrankcx, Adli e Pobega, non ha dato nessuna certezza: il belga non ha mai giocato titolare in Serie A, il francese solo una volta, mentre ha giocato un po' di più il giovane prodotto del settore giovanile milanista, senza però mai convincere del tutto. Tre nuovi centrocampisti, messi insieme, non hanno avuto l’efficacia del vecchio Kessie.

TREQUARTI - L'ivoriano, soprattutto nella scorsa stagione, si era poi disimpegnato molto bene anche da trequartista. In quella zona di campo, in estate il Milan ha fatto il suo grande investimento, prendendo Charles De Ketelaere dal Bruges per oltre circa 35 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi ha puntato forte su di lui, ma purtroppo il belga sta deludendo parecchio e non si sta avvicinando nemmeno lontanamente al rendimento di Kessie della scorsa stagione. E così l'assenza di Franck si sente ancora di più...