Gazzetta - Milan, riecco il pilastro Kjaer: Pioli ritrova un punto di riferimento (e leader) della squadra

Questione di... pilastri. Fondamentali, necessari, soprattutto in una squadra giovane come il Milan. Nelle ultime partite i rossoneri hanno dovuto fare a meno (forzatamente) di tanti giocatori-chiave, ma domani, contro il Benevento, potranno contare finalmente su uno dei perni della rosa: Simon Kjaer. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il Diavolo, in un colpo solo, ritroverà esperienza, solidità e leadership.

NUMERI - Il Milan, nonostante l’assenza del suo totem difensivo, ha retto l’urto, tenendo il passo il passo da Scudetto. Senza Kjaer, tra Europa League e Serie A, i rossoneri hanno messo a referto quattro vittorie e due pareggi. Ma con il danese al centro della difesa sarà tutta un’altra storia. Tra Samp e Lazio, infatti, ovvero nella fetta di campionato in cui Simon è stato fuori, il Milan ha incassato otto gol: stesso numero di reti subite (con l’ex Roma in campo) nelle partite precedenti, che però erano state nove.

LEADER - Insomma, l’importanza di Kjaer per la squadra è evidente. Il 31enne difensore è meno appariscente di Ibrahimovic, ma non meno efficace. E non soltanto dal punto di vista tecnico-tattico. Simon, infatti, è un leader: accanto a lui migliorano praticamente tutti, dai giovanissimi fino allo stesso Romagnoli.