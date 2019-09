Gazzetta - Milan, (ri)ecco Rebic: terza esperienza in A, ora è pronto e non teme la concorrenza

Un jolly offensivo per Giampaolo. L’acquisto di Rebic, ultimo colpo del mercato estivo rossonero, garantirà al tecnico rossonero almeno un paio di soluzioni in più là davanti. Ieri il croato si è presentato a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Ante è molto concentrato su se stesso. Il ragazzo è alla terza esperienza italiana, dopo un paio di avventure non esattamente memorabili, e assicura di sentirsi finalmente pronto per la Serie A e di non aver paura della concorrenza.

A SINISTRA - Insomma, il carattere e la personalità non gli mancano. Così come le qualità. Con lui il Milan pare destinato a incanalarsi nuovamente verso il 4-3-3, magari con una diversa forma. Nel tridente offensivo Rebic troverebbe collocazione a sinistra: resta ora da vedere quanto ci metterà a convincere Giampaolo, considerando che l’allenatore, prima di consegnare la maglia da titolare a qualcuno, esige giocatori pronti tatticamente. Come detto, con Ante in rosa il tecnico avrà la possibilità di variare sia gli interpreti che il sistema di gioco.

AMBIZIONE - Rebic, dunque, è tornato in Italia dopo aver cambiato calcisticamente faccia: il ragazzino che ha lasciato poche tracce a Firenze e Verona ora si riaffaccia al nostro campionato da vicecampione del mondo e con una importante esperienza a Francoforte. Ante freme dalla voglia di riscattarsi: a Verona dovrebbe andare in panchina, ma potrebbe comunque trovare spazio a gara in corso.