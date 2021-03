Gazzetta - Milan, rimonta possibile: gioco, singoli e certezze, ecco perché crederci (senza pressioni)

Ibrahimovic ha detto di crederci, Pioli sembra volerlo assecondare. E il gruppo? Beh, quando Zlatan parla... Vincere lo Scudetto è ancora possibile. Difficile, molto difficile, ma possibile. È una questione "matematica", ovvero di numeri: ci sono ancora dieci partite da giocare, quindi 30 punti a disposizione. E allora perché non provarci? In fondo, il Milan non ha niente da perdere.

SINGOLI AL TOP - La Gazzetta dello Sport in edicola stamane riporta alcuni validi motivi per credere ancora nel sogno tricolore. Il gruppo è solido - scrive la rosea - e tutti adesso pensano "alla Ibra". Già, Zlatan, l’arma letale per il gran finale di stagione. E non è l’unica: Pioli, infatti, può sorridere per il ritorno di Bennacer e il rilancio di Calhanoglu, così come può ben sperare per il recupero di Mandzukic (il croato è quasi pronto).

SENZA PRESSIONI - Il Milan funziona, dunque, dal centrocampo (finalmente al top con il ritorno di Ismael) alla difesa, ora maggiormente blindata grazie a Tomori. E poi c’è il collettivo e un gioco che salta anche le seconde linee. Insomma, non è il caso di mollare. Anche perché il calendario, nelle prossime quattro giornate (Sampdoria, Parma, Genoa e Sassuolo), strizza l’occhio ai rossoneri, che ora possono concentrarsi solo sul campionato e senza particolari pressioni: lo scudetto, infatti, non è un obbligo.