Gazzetta - Milan, "Robocop" Piatek pronto per un’altra missione: Kris punta la 13esima preda (il Cagliari)

Anche stasera, contro il Cagliari, toccherà a lui guidare l’attacco del Milan. Perché Rino Gattuso non ha alcuna intenzione di cambiare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un quarto posto da riconquistare e Piatek - per tutti Robocop - è pronto per un’altra missione. La media-gol del polacco (una rete ogni 61 minuti) per il momento sta risolvendo parecchi problemi là davanti al tecnico rossonero, visto il momentaccio di Suso e Calhanoglu.

CHE NUMERI - L’impatto di Piatek è stato a dir poco devastante. Ha portato la squadra in semifinale di Coppa Italia e le ha permesso (assieme a Donnarumma) di uscire indenne dall’Olimpico. E nel 2019 a San Siro ha segnato solo lui. Kris lo ha ripetuto allo sfinimento, non soltanto il giorno della presentazione: il suo obiettivo è segnare in tutte le partite. Può sembrare un concetto banale, ma non è così. Basta guardare i numeri. Nel girone d’andata il polacco ha segnato a dodici squadre: Empoli, Sassuolo, Bologna, Lazio, Chievo, Frosinone, Parma, Samp, Spal, Roma e Atalanta, poi è arrivata la doppietta al Napoli in Coppa Italia.

NEL MIRINO - Se escludiamo il Genoa (a cui non può più segnare perché i rossoneri ci hanno già giocato due volte) e il Milan, restano sei squadre a cui non ha ancora fatto gol. Una di queste è proprio il Cagliari. Gattuso confida che Kris trovi la prima gioia anche contro i sardi, in attesa che là davanti spunti qualcuno capace di togliere un po’ di peso dalle spalle del Pistolero.