Gazzetta - Milan, scatta l'operazione sorpasso: tre punti per il terzo posto, ma Rino non si fa distrarre

È proprio vero: a un certo punto della stagione i punti valgono doppio. Siamo entrati ufficialmente nella fase calda, quella del non ritorno, tanto per intenderci. Stasera il Milan ha un motivo in più per battere il Sassuolo: con una vittoria, infatti, i rossoneri non solo metterebbero ulteriore pressione alle inseguitrici nella corsa Champions (Lazio e Roma si sfidano alle 20.30), ma scavalcherebbero l’Inter assestandosi per la prima volta in terza posizione.

PODIO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, alla 18esima giornata la squadra di Spalletti aveva ben otto punti di vantaggio sui cugini. Ma non solo: all’andata, contro il Sassuolo (dopo tre pareggi consecutivi e una sola vittoria all’attivo in campionato), Gattuso si giocava il posto (al Mapei Stadium finì 4-1 per i rossoneri). Oggi, invece, Rino ha la possibilità di agguantare il podio e guardare l’Inter dall’alto in basso per la prima volta da quando allena il Milan. Insomma, un girone dopo, si è rovesciato il mondo.

50 DA MISTER - Ma Gattuso non si lascia condizionare dalla classifica. Questa sera toccherà il traguardo delle 50 panchine in Serie A e i tre punti gli darebbero la vittoria numero 25 (17 i pareggi). Prima che inizi Milan-Sassuolo, il tecnico viaggia a una sontuosa media di 1.82 punti a partita (meglio di lui fra gli allenatori di questo torneo solo Allegri e Ancelotti) e ha soltanto il 16% di sconfitte (8). Ma questa è un’altra storia. E anche in questo caso Rino non ci sta: non gli interessano gli elogi, vuole solo vincere.